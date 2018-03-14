Здесь интересно

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Столичные власти готовятся к проведению акции "Ночь театров"Регистрация посетителей бесплатных мероприятий акции начинается двадцатого числа .
Во время проведения акции "Ночь театров" коллективы
представят зрителям свой репертуар и мастер-классы.
Посетители акции познакомятся с театральными династиями и увидят программы творческих вечеров известных актеров. Мир, находящийся за кулисами театральных залов помогут приоткрыть для посетителей специальные экскурсии, проводимые участниками программы "Ночь театров"
В акции примут участие шестьдесят организаций.
В тематический план акции включены обсуждения театральных семей и легенд. Проведение мероприятия назначено на двадцать четвертое марта.
Руководство города уже имеет некоторый опыт в организации аналогичных мероприятий. Они проводятся в офисах, имеющих отношение к Министерству культуры. Ночные экскурсии проводятся музеями, библиотеками, парками, различными другими площадками столицы.
дата публикации 14.03.2018.
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