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Автомагистраль

Транспорт:Одна из остановок поменяет свое расположение 15 марта

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Транспорт:Одна из остановок поменяет свое расположение 15 марта

Информационный Центр Правительства Москвы 14 марта 2018г., 20:27

Десять автобусных маршрутов изменятся с 15 марта

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Автомобилистам и пассажирам придется опять запоминать новую информацию об изменениях на дорогах столицы Пятнадцатого числа переносится остановка «2-я Мелитопольская улица»

Из-за этого десять автобусных и служащие ГУП «Мосгортранс» заранее ставят об этом в известность всех водителей.

Информация о переносе маршрутов автотранспорта:

График и пункты назначения движения транспорта меняются для № 94, 108, 249, 737, 835 по Мелитопольскому проезду на пути к ж/д станции «Бутово» - на 70 м вперед;

График и пункты назначения движения транспорта меняются для № 18, 108, 249, 737, 835 по ул. 2-я Мелитопольская по пути от станции «Бутово» - на 200 метров назад.

дата публикации 14.03.2018

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