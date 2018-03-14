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Автомагистраль
Транспорт:Одна из остановок поменяет свое расположение 15 марта
Десять автобусных маршрутов изменятся с 15 марта.
Автомобилистам и пассажирам придется опять запоминать новую
информацию об изменениях на дорогах столицы Пятнадцатого числа переносится
остановка «2-я Мелитопольская улица»
Из-за этого десять автобусных и служащие ГУП «Мосгортранс» заранее ставят об этом в известность всех водителей.
Информация о переносе маршрутов автотранспорта:
График и пункты назначения движения транспорта меняются для
№ 94, 108, 249, 737, 835 по Мелитопольскому проезду на пути к ж/д станции
«Бутово» - на 70 м вперед;
График и пункты назначения движения транспорта меняются для № 18, 108, 249, 737, 835 по ул. 2-я Мелитопольская по пути от станции «Бутово» - на 200 метров назад.
дата публикации 14.03.2018.
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