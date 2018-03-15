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Персона

Идет прощальная церемония

Фото: © Фото с сайта www.tabakov.ru

Идет прощальная церемония

ИА «РОСБАЛТ» 15 марта 2018г., 10:00

Люди приносят цветы и прощаются с Олегом Табаковым в МХТ, Камергерский переулок переполнен желающими проститься с актером и режиссером.

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Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр открыл двери. Выставлены железные ограждения и рамки, которые помогут организовать очередь.

Гражданская панихида начнется в 12:00 и продлится до 13:00. Похоронят артиста на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет. О том, каким запомнился артист.

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