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Персона
Идет прощальная церемония
Люди приносят цветы и прощаются с Олегом Табаковым в МХТ, Камергерский переулок переполнен желающими проститься с актером и режиссером..
Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.
Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр открыл двери. Выставлены железные ограждения и рамки, которые помогут организовать очередь.
Гражданская панихида начнется в 12:00 и продлится до 13:00. Похоронят артиста на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.
Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет. О
том, каким запомнился артист.
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