Угол зрения Бориса Джонсона позволяет ему увидеть «угрозу инакомыслящим» в России в инциденте с отравлением Скрипаля

Он открыто выражает убежденность в том, что это сигнал, который связан с неблагополучием внутреннего устройства РФ. Позицию демонстрации силы и оказания давления, желание гнать по всему миру некоторых людей, не согласившихся в каком-либо вопросе с общепринятым мнением видят в этом скандале иностранцы.

Трагические обстоятельства гибели бывшего офицера ГРУ невольно ассоциируются у мирового сообщества с конфликтами последнего времени, с кибератаками, хакерскими атаками и вмешательством в выборы других стран.

Однако быть может в данном случае лучше "складывать яйца в разные корзины".

Отдельно усилить контроль за утечкой химических веществ с территорий боевых конфликтов по всему миру, отдельно ликвидировать источники хакерских атак и отдельно решать проблему сохранения тайны предвыборной кампании будет конечно очень разумно.

Бесспорно каждое государство в праве на этом настаивать. Грамотное ведение контроля боевых отравляющих веществ и радиоактивности - это скорее образ жизни для будущих поколений и потомков, проживающих в разных странах мира. Взаимных обвинений во время выяснения отношений по этому поводу будет много, но главный вывод состоит в том, что нужна единая база данных, позволяющая осуществить контроль за особо опасными боевыми веществами по всему миру и нужны люди, имеющие право осуществлять мониторинг и контроль за этим процессом.

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