Московская жизнь
Еще несколько маршрутов трамваев начнут работать в без турникетов
17 марта начнется бестурникетная перевозка пассажиров 12 маршрутов трамвая.
С 17 марта 12 маршрутов трамвая в ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО перейдут на бестурникетный режим. Пассажиры смогут заходить во все двери
и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
«Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. В ближайшую субботу, 17 марта, она появится на 12 направлениях», - отметил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
Он уточнил, что пока без турникетов будут работать 27 из 47 московских трамвайных маршрутов.
Бестурникетная система сделает посадку в трамваи более быстрой и удобной. Кроме того, благодаря тактовому расписанию транспорт будет следовать с равными временными интервалами, пассажиры сэкономят в пути от 5 до 15 минут.
В настоящее время в Москве на маршруты выходят 15 трамвайных маршрутов.
17 марта 2018 года бестурникетными станут следующие трамвайные маршруты:
№ 1 «Улица Академика Янгеля – Москворецкий рынок»
№ 8 «Новоконная площадь – 3-я Владимирская улица»
№ 12 «Проезд Энтузиастов – 2-я улица Машиностроения»
№ 16 «Улица Академика Янгеля – Серпуховский Вал»
№ 20 «Красноказарменная площадь – Курский вокзал»
№ 24 «Новогиреево – Курский вокзал»
№ 35 «Новоконная площадь – Нагатино»
№ 36 «Детский санаторий – 3-я Владимирская улица»
№ 37 «Новогиреево – Каланчевская улица»
№ 38 «Черемушки – Метро «Пролетарская»
№ 45 «Новоконная площадь – Сокольническая Застава»
№ 50 «Проезд Энтузиастов – Каланчевская улица».
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