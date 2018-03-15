С 17 марта 12 маршрутов трамвая в ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО перейдут на бестурникетный режим. Пассажиры смогут заходить во все двери

и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

«Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. В ближайшую субботу, 17 марта, она появится на 12 направлениях», - отметил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он уточнил, что пока без турникетов будут работать 27 из 47 московских трамвайных маршрутов.

Бестурникетная система сделает посадку в трамваи более быстрой и удобной. Кроме того, благодаря тактовому расписанию транспорт будет следовать с равными временными интервалами, пассажиры сэкономят в пути от 5 до 15 минут.

В настоящее время в Москве на маршруты выходят 15 трамвайных маршрутов.

17 марта 2018 года бестурникетными станут следующие трамвайные маршруты:

№ 1 «Улица Академика Янгеля – Москворецкий рынок»

№ 8 «Новоконная площадь – 3-я Владимирская улица»

№ 12 «Проезд Энтузиастов – 2-я улица Машиностроения»

№ 16 «Улица Академика Янгеля – Серпуховский Вал»

№ 20 «Красноказарменная площадь – Курский вокзал»

№ 24 «Новогиреево – Курский вокзал»

№ 35 «Новоконная площадь – Нагатино»

№ 36 «Детский санаторий – 3-я Владимирская улица»

№ 37 «Новогиреево – Каланчевская улица»

№ 38 «Черемушки – Метро «Пролетарская»

№ 45 «Новоконная площадь – Сокольническая Застава»

№ 50 «Проезд Энтузиастов – Каланчевская улица»

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