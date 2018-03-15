Прием заявок на участие в открытом музыкальном международном конкурсе акапельного пения, который пройдет в рамках фестиваля "Московская весна a cappella", продлили на две недели.

"В связи со значительным увеличением количества заявок, поступивших в последние дни приема, кампанию было решено продлить на две недели: до 1 апреля 2018 года. Надеемся, что все желающие успеют заполнить анкеты и прислать ссылки на свои выступления", – рассказали в пресс-службе оргкомитета.

На данный момент заявки на участие в конкурсе поступили из 15 стран мира. Пробовать свои силы в акапельном исполнении будут коллективы из США, Великобритании, Италии, Франции, Венгрии и Латвии. Отмечается, что в 2018 году география фестиваля существенно расширилась: заявки на участие впервые поступили из Австрии, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии.

Конкурсанты, прошедшие отбор в основной тур "Московской весны" смогут не только выступить перед огромной аудиторией, но и побороться за денежные вознаграждения. Призовой фонд конкурса составляет 17 миллионов рублей. Из этой суммы 6,2 миллиона рублей достанутся обладателю Гран-При.

В этом году фестиваль "Московская весна a cappella" пройдет с 27 апреля по 9 мая. На две недели столица превратится в огромную сцену. Москвичей и туристов каждый день ждут десятки концертов, а также вкусные и оригинальные блюда от столичных рестораторов, широкий выбор сувениров и развлечения для всей семьи.

Конкурс "Московская весна a cappella" впервые прошел весной 2017 года. Тогда в основной этап конкурса были отобраны 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов. Конкурсантов оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители, музыкальные продюсеры. Также любой желающий мог проголосовать за понравившегося исполнителя в интернете.

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