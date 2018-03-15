Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве совместно с Мосгоризбиркомом оценили готовность столицы к проведению голосования на 100 процентов.

"Всем наблюдателям от Общественной палаты хочу сказать, что мы на 100 процентов "закрыли" все участки в Москве. На каждом участке, на каждом УИКе, включая СИЗО, включая психоневрологические диспансеры, включая больницы у нас полностью закрыты – 3 тысячи 624 наблюдателя", – сказал руководитель общественного штаба Алексей Венедиктов.

По его словам, общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках столицы. Он добавил, что все наблюдатели ориентированы на сотрудничество с участковыми избирательными комиссиями и с другими наблюдателями. Кроме того, отметил Венедиктов, на 94 процентах участков Москвы будет организовано видеонаблюдение, так что каждый избиратель сможет следить за тем, что происходит на участках. В частности, по его словам, это поможет проводить разбор конфликтных ситуаций, если такие будут возникать.

"Мы по-прежнему можем разбирать конфликтные ситуации, отматывая назад ту или иную запись прямо в ходе голосования, прямо в ходе подсчета. Это тоже дает дополнительную гарантию, если возникает конфликтная история, мы можем посмотреть, была ли она, был ли вброс, были ли "карусели" и так далее", – сказал он.

Копии протоколов участковых комиссий будут выдаваться наблюдателям в соответствии с их количеством под запись камер, а также копии будут снабжены QR-кодом, что позволит внести их в систему ГАС "Выборы" без ошибок. Система используется для учета прибывших и выбывших избирателей. Она позволяет точно определить, какое заявление избиратель подал первым, оно и будет учтено при голосовании.

Венедиктов также отметил, что в случае нештатных ситуаций наблюдатели Общественной палаты Москвы будут внимательно контролировать урны. Он также добавил, что на участках будут установлены рамки безопасности.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обратил внимание на большой объем проделанной работы по информированию граждан о предстоящих выборах президента России.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, подводя итоги встречи, отметил, что Москва полностью готова к проведению выборов президента России. Он также выразил уверенность в том, что общественный штаб по наблюдению за выборами президента отработает на 100 процентов, и Москва станет примером не только для всех регионов, но и для всех мегаполисов мира с точки зрения проведения открытости и честности выборов.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова дала высокую оценку работе созданного Общественной палатой Москвы корпуса наблюдателей на выборах президента России. Она отметила творческий подход штаба к рассмотрению всех проблем, которые возникают, а также наличие обратной связи с общественными организациями, которые заинтересованы в наблюдении.

Известно, что обеспечивать порядок на выборах в столице будут более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Во время подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуют полицейские. Во время осмотра будут применять технические средства, в осмотре поучаствуют служебные собаки.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

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