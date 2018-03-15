Общий объем финансирования проекта модернизации московских школ искусств «Искусство - детям» оставляет 11,2 миллиарда рублей. Об этом 14 марта на пресс-конференции сообщил руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

«Мэром Москвы в прошлом году было принято решение о принятии первой системной программы «Искусство – детям». Выделяются очень серьезные средства, более 11 миллиардов рублей. Это полное обновление всех музыкальных школ», - заявил руководитель департамента.

По его словам, в рамках программы запланирована закупка 35 тысяч единиц специальной мебели и 15 тысяч музыкальных инструментов.

«Сейчас износ существующих инструментов 60%, то есть треть инструментов была куплена для наших школ еще в советское время», - добавил Александр Кибовский.

Как следует из материалов, подготовленных для СМИ, за три года в ходе реализации проекта «Искусство – детям» будет проведен ремонт всех зданий школ искусств: комплексный ремонт – 149 объектов, полный капитальный ремонт – 21 объект.

Кроме того, приоритетной задачей столичных властей является сохранение и развитие кадрового потенциала московских школ искусств. Так, для всех преподавателей школ искусств города в 2017 году учрежден грант мэра Москвы – 140 тысяч рублей каждому педагогу в год.

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