Московская сцена

В рамках киновечера в Доме кино были показаны три фильма: игровой короткометражный фильм режиссёра Ильи Михайлова-Соболевского «Автобус», его документальная лента «Наследие. Шаг в будущее» и документальный фильм режиссёра Евгения Ховаева «Конкурс». Фильмы пронизаны любовью к литературе, балету, музыке, вековым традициям российской культуры. А главная цель проекта – сделать так, чтобы бережное отношение к традициям стало традицией.

Короткометражный фильм «Автобус» создан по мотивам одноимённого рассказа Андрея Битова и снят к его юбилею. Это оригинальное произведение, отражающее как будто хаотичные мысли обычного пассажира. Режиссёром фильма эта поездка трансформирована в путешествие во времени, в возврат в 70-е годы. Главная героиня, молодая женщина, попадает в прошлое и размышляет о настоящем и будущем. Это минута осмысления собственной жизни и жизни случайных (а может быть, и не случайных) попутчиков. Фильм-настроение, фильм-размышление с великолепными петербургскими пейзажами и характерами. Дух захватывает от видов Петербурга, снятых будто бы с высоты птичьего полёта!

Перед показом фильма зрители имели удивительную возможность услышать историю его создания от продюсера Натальи Замураевой: «У нас была буквально одна неделя на подготовку этого фильма. При этом у нас совершенно не было бюджета, но было огромное желание сделать качественную работу к юбилею Андрея Битова. В итоге в рекордно короткие сроки мы нашли и героев, и сам автобус, в котором проводили съёмки. Это было весной, и нам пришлось в последний момент покупать баллончики с жидким снегом, чтобы припорошить окна. Художник по свету раскачивал автобус, чтобы создать эффект движения. В итоге, общими усилиями нам удалось создать волшебство». Кстати, в финальном эпизоде фильма появляется и сам Андрей Георгиевич, внося живое дыхание в атмосферу своего рассказа.

Документальный фильм «Наследие. Шаг в будущее» – размышления о судьбе русского балета, которая находится в руках педагогов. Как сохранить великие традиции, десятки лет заставлявшие русских танцовщиков блистать на мировых сценах? Как передать опыт будущим поколениям? Ответ на эти вопросы очень прост, и исходит он от главного героя фильма – 7-летнего Стефана Отто, мальчика, рассуждающего как взрослый. Бесконечная любовь к своему делу, к «каторге в цветах», к адскому труду и к результату – вот способ возродить русский балет, да и любое искусство.

Перед показом выступила балерина, народная артистка РФ Гюзель Апанаева, а также воспитанники школы-студии (училища) при ГААНТ имени Игоря Моисеева. Зрители смогли убедиться, что растёт достойная смена молодых артистов балета.

Завершил показ документальный фильм «Конкурс» о четырех пианистах из разных стран, с которыми режиссёр фильма постепенно знакомит зрителей. У них разные судьбы, разные творческие пути, но их объединяет любовь к музыке и стремление к победе в престижном XV международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Герои фильма – лишь недавно начавший профессиональные занятия музыкой француз Люка Дебарг, продолжатель славной семейной музыкальной традиции Лукас Генюшас, совсем молодой американец китайского происхождения Джордж Ли и почти никому не известный уроженец Улан-Удэ Дмитрий Маслеев, который в итоге и завоёвывает первое место.

Кстати, режиссёр фильма Евгений Ховаев имеет не только режиссёрское, но и музыкальное образование. Продюсером картины выступил кинорежиссёр-документалист, а также педагог Евгения Ховаева – Сергей Мирошниченко.

После кинопоказа состоялось обсуждение фильмов. Конечно, больше всего их волновал вопрос о дальнейшем продолжении подобных мероприятий. «Проект задуман как ежегодный, поэтому мы на конкурсной основе отберём несколько фильмов, которые войдут в программу следующих встреч. Тематика у нас одна – это будут фильмы о сохранении культурного наследия», – поделился генеральный продюсер, режиссёр Илья Михайлов-Соболевский.

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