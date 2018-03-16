Московская сцена

Андрей Макаревич занимается джазом уже более 15 лет, за это время вместе с ним на сцену выходили десятки музыкантов. Его "Оркестр Креольского Танго" начинался в 2001 году скромно — в составе группы было всего семь музыкантов. Но вскоре коллектив разросся до биг-бенда с полной духовой секцией. Теперь Андрей Макаревич подготовил новую программу, в которой он исполнит в джазовых тонах свои лучшие песни разных лет.

Сам Андрей Макаревич комментирует это так:

"Я всегда считал, что чем яснее мысль, тем меньших изобразительных средств она требует. Это касается любого вида искусства. И вообще если раньше и приходилось играть в минимализм - то в основном из-за того, что больше не умели. Теперь картина другая - эти музыканты умеют очень многое, поэтому их минимализм - не вынужденный, а осознанный".



В новом проекте Yo5 вместе с Макаревичем на сцене Евгений Борец - рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава - барабаны и Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар вошли песни легендарной группы Андрея Макаревича «Машина Времени», а также его сольных программ. Премьера проекта прошла в ходе концертного тура по Швеции и Финляндии. На сегодняшний день за плечами музыкантов большой тур по Германии, а также туры по Швейцарии, Израилю, Грузии, Голландии, Украине, Бельгии. Теперь музыкальную программу сможет оценить и московская публика.

Дополнительная информация, аккредитация, фото и аудиоматериалы:

PR-директор концерта — Светлана Астрецова 8-903-971-93-73, astretsizm@gmail.com

Пресс-релиз

13 апреля 2018 года

Место — Центральный Дом Художника, Киноконцертный зал (м. Парк Культуры Крымский Вал, 10)

Дата — 13 апреля 2018 года

Время — 19.00

.