Московская сцена
Музыкальный фестиваль «АРТ-атмосфера» представляет концерт Андрея Макаревича и YO5
Фестиваль «АРТ-атмосфера» объединяет отечественных музыкантов самых разных направлений: джаз, рок, блюз. Самое главное здесь — это проверенная музыка: проверенная временем и зрительской любовью. В 2018 году в рамках фестиваля прошли концерты звезд отечественной сцены: Константина Никольского, Левана Ломидзе, Олега Киреева. Заключительным аккордом станет новый проект народного артиста России Андрея Макаревича и Yo5. Концерт пройдет 13 апреля в Центральном доме художника..
Андрей Макаревич занимается
джазом уже более 15 лет, за это время вместе с ним на сцену выходили десятки
музыкантов. Его "Оркестр Креольского Танго" начинался в 2001 году скромно
— в составе группы было всего семь музыкантов. Но вскоре коллектив разросся до
биг-бенда с полной духовой секцией. Теперь Андрей Макаревич подготовил новую
программу, в которой он исполнит в джазовых тонах свои лучшие песни разных
лет.
Сам Андрей Макаревич комментирует это так:
"Я всегда считал, что чем яснее мысль, тем меньших изобразительных средств она требует. Это касается любого вида искусства. И вообще если раньше и приходилось играть в минимализм - то в основном из-за того, что больше не умели. Теперь картина другая - эти музыканты умеют очень многое, поэтому их минимализм - не вынужденный, а осознанный".
В новом проекте Yo5 вместе с Макаревичем на сцене Евгений Борец - рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава - барабаны и Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар вошли песни легендарной группы Андрея Макаревича «Машина Времени», а также его сольных программ. Премьера проекта прошла в ходе концертного тура по Швеции и Финляндии. На сегодняшний день за плечами музыкантов большой тур по Германии, а также туры по Швейцарии, Израилю, Грузии, Голландии, Украине, Бельгии. Теперь музыкальную программу сможет оценить и московская публика.
Дополнительная информация, аккредитация, фото и аудиоматериалы:
PR-директор концерта — Светлана Астрецова 8-903-971-93-73, astretsizm@gmail.com
Пресс-релиз
13 апреля 2018 года
Место — Центральный Дом Художника, Киноконцертный зал (м.
Парк Культуры Крымский Вал, 10)
Дата — 13 апреля 2018 года
Время — 19.00
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