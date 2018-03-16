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Политика

Санкционный список «деятелей Америки» пополнится другими именами

Фото: © СС0 Public Domain

Санкционный список «деятелей Америки» пополнится другими именами

ИА «РОСБАЛТ» 16 марта 2018г., 15:50

Обновился список санкций  «деятелей Америки» со стороны России

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Москва дополнит свой черный список новой «группой американских деятелей» из-за новых санкций.  заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами», — рассказал он.

Он добавил, что Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений. Дипломат также призвал американцев задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая двусторонние отношения, «поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность».

Ранее Вашингтон расширил санкции против Москвы. В санкционный список включены лица и компании, которые Вашингтон обвиняет якобы во вмешательстве в американские выборы.

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Москва-Инфо

   