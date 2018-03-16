Политика
Санкционный список «деятелей Америки» пополнится другими именами
Обновился список санкций «деятелей Америки» со стороны России.
Москва дополнит свой черный список новой «группой американских деятелей» из-за новых санкций. заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами», — рассказал он.
Он добавил, что Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений. Дипломат также призвал американцев задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая двусторонние отношения, «поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность».
Ранее Вашингтон расширил санкции против Москвы. В санкционный список включены лица и компании, которые Вашингтон обвиняет якобы во вмешательстве в американские выборы..
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