Политика
Владимир Путин сообщил о создании следующей редакции «майских указов»
Идет подготовка новой редакции «майских указов».
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы над новой редакцией «майских указов».
«Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.
По его словам, в четверг начнется подготовка указов по конкретным направлениям. «Сейчас вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка этих конкретных указов по направлениям и отраслям», — отметил он.
В мае 2012 года Путин подписал «майские указы», которые были призваны решить проблемы в государственной экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании. В числе параметров этой программы развития социальных гарантий значилось повышение заработной платы бюджетников..
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