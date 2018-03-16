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Политика

Владимир Путин сообщил о создании следующей редакции «майских указов»

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

Владимир Путин сообщил о создании следующей редакции «майских указов»

ИА «РОСБАЛТ» 16 марта 2018г., 16:30

Идет подготовка новой редакции «майских указов»

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Президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы над новой редакцией «майских указов».

«Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

По его словам, в четверг начнется подготовка указов по конкретным направлениям. «Сейчас вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка этих конкретных указов по направлениям и отраслям», — отметил он.

В мае 2012 года Путин подписал «майские указы», которые были призваны решить проблемы в государственной экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании. В числе параметров этой программы развития социальных гарантий значилось повышение заработной платы бюджетников.

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