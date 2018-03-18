На территории России открылись всех избирательные участки, последние были открыты в Калининградской области в 09:00 по мск.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, на территории страны «около 97 тыс. участков», среди них около 48 тыс. расположены в городах, еще 48 тыс. — в сельских поселениях. Количество избирателей составляет 107,2 млн человек.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался об открытии всех избирательных участков в столице. Горбунов отметил, что через систему «Мобильный избиратель» зарегистрировалось боле 609 тыс. человек.

Президентские выборы в Центральном регионе России стартовали в 08:00. Первые избирательные участки на территории России открылись еще в 23:00 мск 17 марта — на Камчатке и Чукотке. Свой голос на выборах уже отдали действующий президент и кандидат Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, участник президентской гонки от «Партии Роста» Борис Титов.

Первые результаты голосования начнут появляться уже вечером 18 марта.

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