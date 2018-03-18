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Происшествия
Ювелирный магазин пострадал при ограблении
Ущерб размером в 50 млн руб нанесен ювелирному магазину при ограблении.
Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин в районе Сокол на севере Москвы задержаны. Ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей.
Двумя задержанными оказались граждане Азербайджана. Остальных членов банды ищут.
Инцидент произошел вечером 15 марта: преступники ограбили магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу магазина, они разбили витрины, похитили украшения и скрылись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.
Уточнялось, что речь идет о магазине "Серебряный
мир".
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