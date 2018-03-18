Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах президента. Действующий глава государства оставил свой голос на участке номер 2151, расположенный в Российской академии наук.

Поприветствовав сотрудников УИКа Путин предъявил паспорт, получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования. После этого он подошел к одной из прозрачных урн и опустил в нее документ.

За месяц до выборов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства в соответствии с действующим законодательством может проголосовать на выборах в марте 2018 года в любом российском регионе.

18 марта в России проходят выборы президента. Всего на высшую государственную должность претендуют восемь кандидатов, из них семеро выдвинуты парламентскими партиями: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от "Яблока". Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.

В бюллетенях для голосования их фамилии располагаются в алфавитном порядке. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов. В ином случае назначается второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Это уже вторые выборы в России, когда президент избирается на шестилетний срок, а не на четыре года, как раньше.

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