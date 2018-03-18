Политика
На площадке ЦИК рамещен информационный центр для представителей СМИ
Журналисты и участники выборов получили доступ к информации.
Центральная избирательная комиссия РФ открыла на своей площадке информационный центр для журналистов и участников выборов президента России.
Глава ЦИК Элла Памфилова сделала заявление:"Мы открываем работу информационного центра Центральной избирательной комиссии. В ближайшие сутки здесь будет концентрироваться вся информация о ходе голосования и подсчете голосов. У нас очень большая и насыщенная программа".
Ранее сообщалось, что все данные c избирательных участков со всей страны будут стекаться в ЦИК в режиме реального времени.
Выборы президента РФ проходят по всей стране 18 марта 2018 года. В столице доступно более 3,5 тысячи избирательных участков.
Голосование продлится до 20:00, последние участки в стране закроются в 21:00. Затем начнется подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий..
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