Центральная избирательная комиссия РФ собирается оперативно увеличить число операторов линии справочного центра из-за ростом поступающих обращений, заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

"Следующая линия после робота – это операторы линии справочного центра. В настоящий момент у нас их 200 по контракту, но, испытывая нагрузку, мы сейчас в оперативном порядке увеличиваем", – цитируют CМИ.

Москва стала лидером по числу обращений в информационно-справочный центр ЦИК. На втором месте – Санкт-Петербург, следом идут Московская область и Краснодарский край.

В столице работают 3620 участков. По данным на 10:00, явка избирателей в столице на выборах составила почти 6 процентов. Явка на выборах президента к этому же времени по всей стране достигла16,55 процента. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже закрылись, последними работу завершат участки в Калининградской области.

.