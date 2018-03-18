Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ на участке № 2237 в здании ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Центральном районе Санкт-Петербурга.

По ее словам, готовность города к выборам находится на очень высоком уровне. "Нет никаких сомнений, что на всех участках, организованных в Петербурге созданы условия для свободного волеизъявления и проведения открытых, прозрачных, транспарентных выборов", – цитируют СМИ.

Она отметила, что никаких жалоб от петербуржцев, внимательно наблюдая за ситуацией, не слышала и не видела. Участок № 2237 проинспектировали члены Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ. О каких-либо нарушениях они не сообщали.

Днем петербуржцы голосуют вдвое активнее, чем в 2012 году. К 10:00 в городе проголосовали почти 5 процентов от списочного состава избирателей.

Свои голоса уже отдали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Григорий Явлинский. По данным к 10:00 мск, явка на выборы по стране составила 16,55 процента.

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