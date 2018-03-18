Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена.

Собчак пришла на избирательный участок вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

Телеведущая стала последним кандидатом, проголосовавшим на выборах. Одним из первых в голосовании принял участие действующий глава государства Владимир Путин.

В России 18 марта проходят выборы президента. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы",

Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от "Яблока", а также самовыдвиженец – Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента России в столице по состоянию на 12 утра составила 18,14 процента.

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