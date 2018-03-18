Московская жизнь
Элла Памфилова ознакомила граждан РФ с информацией о ходе выборов в Москве
В целом глава ЦИК положительно оценила мониторинг за голосованием, проведенный Общественноым штабом.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова положительно оценила работу Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице.
"Я хочу сказать всем огромное спасибо. И волонтерам – это неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в Москве", – цитируют СМИ. Опыт столицы неоднократно распространялся на всю страну.
Москва стала лидером по числу обращений в информационно-справочный центр ЦИК, заявила ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. Из-за нагрузки ЦИК увеличит число операторов линии центра.
Явка на выборах президента в городе по состоянию на 12:00 достигла 18,14 процента. Избирательные участки на Сахалине, в Магадане, на Чукотке и Камчатке завершили работу, последними закроются участки в Калининградской области..
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