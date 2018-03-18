Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова положительно оценила работу Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. И волонтерам – это неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в Москве", – цитируют СМИ. Опыт столицы неоднократно распространялся на всю страну.

Москва стала лидером по числу обращений в информационно-справочный центр ЦИК, заявила ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. Из-за нагрузки ЦИК увеличит число операторов линии центра.

Явка на выборах президента в городе по состоянию на 12:00 достигла 18,14 процента. Избирательные участки на Сахалине, в Магадане, на Чукотке и Камчатке завершили работу, последними закроются участки в Калининградской области.

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