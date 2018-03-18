Явка на выборах президента России в столице по состоянию на 12 утра составила 18,14 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"18,14 процента явка на 12:00", – сказал он.

Более 3,6 тысячи избирательных участков открылись в Москве в воскресенье. По всей России 18 марта проходят выборы президента.

Голосование продлится до 20:00.

Следят за порядком на избирательных участках более 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами. Обеспечивают порядок и безопасность граждан в местах голосования более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин.

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