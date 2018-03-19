ЦИК обработал 99% протоколов, Владимир Путин продолжает набирать голоса, Павел Грудинин и Владимир Жириновский продолжают их терять. Ксения Собчак и Григорий Явлинский прибавили в сотых процента.



Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов, Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин — 11,82%, Владимир Жириновский — 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.



Явка избирателей на выборах президента составила около 67% после обработки 95% протоколов. Она на полтора процента выше, чем явка на прошлых президентских выборах 2012 года.



Предварительные итоги выборов, а также итоговую явку руководство ЦИК объявит утром в понедельник.

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