Политика
По предварительным данным на выборах лидирует кандидатура Владимира Владимировича Путина
99% голосов прошли обработку к данному моменту времени.
ЦИК обработал 99% протоколов, Владимир Путин продолжает
набирать голоса, Павел Грудинин и Владимир Жириновский продолжают их терять.
Ксения Собчак и Григорий Явлинский прибавили в сотых процента.
Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов, Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин — 11,82%, Владимир Жириновский — 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
Явка избирателей на выборах президента составила около 67% после обработки 95% протоколов. Она на полтора процента выше, чем явка на прошлых президентских выборах 2012 года.
Предварительные итоги выборов, а также итоговую явку руководство ЦИК объявит утром в понедельник.
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