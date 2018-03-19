На выборах президента РФ на участках за пределами России за Владимира Путина проголосовали 84,4% избирателей (свыше 168 тыс. человек). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центризбиркома.

Из остальных кандидатов больше 5% голосов за границей получил только кандидат от КПРФ Павел Грудинин (6,01%). Ксению Собчак, по предварительным данным, поддержали 3,61% проголосовавших, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 1,97%, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 1,42%, Бориса Титова — 0,69%, Сергея Бабурина — 0,44%, Максима Сурайкина — 0,32%.

По предварительным данным ЦИК, участие в выборах президента приняло более 98% зарегистрированных за рубежом избирателей. В 2018 году за пределами России было открыто 390 избирательных участков.

Максимальный уровень поддержки Путина зафиксирован на избирательном участке № 8281, открытом в столице Таджикистана Душанбе на территории российской военной части (в/ч 01162). Здесь Путина поддержали 99% принявших участие в голосовании — 1591 из 1607 человек.

За Сергея Бабурина, Ксению Собчак и Григория Явлинского здесь было отдано по 1 голосу (0,06%), за Максима Сурайкина и Бориса Титова — по 2 (0,12%), за Павла Грудинина — 3 голоса (0,19%), а за Владимира Жириновского — 6 голосов (0,37%).

Наименьший уровень поддержки Путина зафиксирован на избирательном участке, открытом в генконсульстве России в иранском Реште. Здесь Путина поддержали только 29,09% избирателей (32 человека), в то время как Грудинина — 68,18% (75 человек). Один голос был отдан на этом участке за Жириновского, а остальные кандидаты поддержки не нашли вовсе.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 99,84% протоколов на выборах побеждает Путин. Он набрал 76,6% голосов (56,206 млн избирателей). Второе место занимает Павел Грудинин (11,90%), третье — Владимир Жириновский (5,66%), четвертое — Ксения Собчак (1,67%).

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