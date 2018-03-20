версия для печати

Политика

Charlie Hebdo:Путин, Собчак и Навальный

Фото: © Фото с сайта cikrf.ru

Charlie Hebdo:Путин, Собчак и Навальный

ИА «РОСБАЛТ» 20 марта 2018г., 12:01

Выборы-2018 в России стали сюжетом для карикатуристов

.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo одной из своих тем сделал выборы президента России.

Номер вышел с карикатурой, на которой показано противостояние «системного» и «несистемного» либералов и президента Владимира Путина.

У Путина на руке марионетка, сообщающая: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной президента РФ сидящий человек со связанными руками и с повязкой на глазах произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!»

Откуда они там во Франции все знают ? (Сегодняшний Charlie )

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   