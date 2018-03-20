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Политика
Charlie Hebdo:Путин, Собчак и Навальный
Выборы-2018 в России стали сюжетом для карикатуристов.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo одной из своих тем сделал выборы президента России.
Номер вышел с карикатурой, на которой показано противостояние «системного» и «несистемного» либералов и президента Владимира Путина.
У Путина на руке марионетка, сообщающая: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной президента РФ сидящий человек со связанными руками и с повязкой на глазах произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!»
Откуда они там во Франции все знают ? (Сегодняшний Charlie ).
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