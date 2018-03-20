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Политика
ГД:К рассмотрению принят закон о краудфандинге
Темой для обсуждения стал закон об использовании различных способов инвестиций при содействии информационных технологий..
В процессе разработки текста законопроекта приняли участие сотрудники из депутатской группы и члены СФ. Возглавил соответствующую команду активистов Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет нижней палаты парламента, специалист по изучению финансового рынка.
Причиной для модификации законодательства стала необходимость урегулирования отношений по повышению заинтересованности при инвестировании с использованием информационных технологий. При этом возникла потребность в определении правовых основополагающих принципов в работе операторов инвестиционной платформы..
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