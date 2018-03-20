В процессе разработки текста законопроекта приняли участие сотрудники из депутатской группы и члены СФ. Возглавил соответствующую команду активистов Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет нижней палаты парламента, специалист по изучению финансового рынка.

Причиной для модификации законодательства стала необходимость урегулирования отношений по повышению заинтересованности при инвестировании с использованием информационных технологий. При этом возникла потребность в определении правовых основополагающих принципов в работе операторов инвестиционной платформы.

.