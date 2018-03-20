Московская сцена

Михаил Мишин – человек, который не смешит.

Его лицо почти не выражает эмоций, когда он читает свои рассказы, а по залу волнами ходит смех. Но для Мишина смех - не цель, а средство, которое заставляет задуматься. Это понимал великий Аркадий Райкин, пригласивший писателя для создания спектаклей «Его величество Театр» и «Лица». Это оценили составители антологии «Сатира и Юмор России XX века», предоставившие творчеству Мишина отдельный том. Это сознавали все те, кто награждал Мишина разными литературным премиями.

Драматург Аркадий Инин заметил: «Высшая награда, высшее признание писателя — его слово, ушедшее в народ. У Мишина такое слово есть. Это он изобрел слово „Одобрямс", которое стало народным». Сам же Мишин сказал: «Юмор - инстинкт самосохранения человека».

Талант писателя проявил себя в разных областях. Киносценарии и театральные переводы (в их числе сверхпопулярные комедии «№13» и «Слишком женатый таксист»), адаптация знаменитого телесериала «Друзья», либретто русской версии мюзикла «We Will Rock You», перевод повести Г. Маркеса «Хроника одной смерти, объявленной заранее»...

Творческие вечера Михаила Мишина – это не только живая атмосфера общения с умным, ироничным собеседником, но и счастливая возможность познакомиться с последними произведениями замечательного писателя.

Творческие вечера Михаила Мишина состоятся:

5 апреля — Санкт-Петербург, Музей современного искусства «Эрарта»

13 апреля — Екатеринбург, «Ельцин-центр»

19 Апреля — Москва, «Театр у Никитских ворот»

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