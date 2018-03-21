Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства.

"Издано распоряжение правительства Москвы. В рамках этого распоряжения с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники. Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы, и в рамках этого распоряжения в городе создан штаб, состоящий из представителей общественности, городской системы управления", – пояснил Бирюков.

В рамках субботников городские власти рассчитывают активно привлекать к участию в благоустройстве жителей столицы, сотрудников учреждений и организаций, а также студентов и школьников. Запланированы такие мероприятия, как уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт контейнеров.

Также будут проводиться работы по промывке цоколей и фасадов зданий, ремонту входных дверей, крылец, козырьков подъездов и лестниц. В порядок приведут подвальные и чердачных помещения жилых домов.

В рамках весеннего благоустройства дорожно-транспортной инфраструктуры столицы специалистам поручено выполнить текущий ремонт дорог, обновить дорожную разметку, помыть после зимы дорожные знаки и указатели, отремонтировать ограждения и остановки общественного транспорта. промывка. На территорий организаций также запланированы мероприятия по благоустройству с посадкой деревьев и устройством цветников. Уточняется, что ответственным за текущий ремонт дорог, обновление дорожной разметки и промывку улиц столичные власти назначили ГБУ "Автомобильные дороги". Подготовкой к теплому времени года фонтанов, тоннелей, эстакад и подземных переходов займутся сотрудники ГБУ "Гормост".

Кроме того, перед майскими праздниками собираются привести в порядок 259 столичных парков и 118 особо охраняемых природных территорий. Участники акции "Миллион деревьев" высадят в городе 430 новых деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

Принять участие в городских субботниках приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий, а также всех москвичей, которые хотят помочь сделать город чистым с приходом весны. Всех желающих обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом.

В прошлом году свыше 2,8 миллиона человек посетили субботники и другие мероприятия по уборке города. В нынешнем году, по оценкам столичных властей, ожидается не меньшее число участников.

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