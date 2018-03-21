Московская сцена

Лучшие гитаристы России, Испании, Мексики, Хорватии, Чехии, Германии, Украины и Южной Кореи примут участие в XIII Московском

международном фестивале "Виртуозы гитары", организованном Московской филармонией. С 20 по 24 марта в Концертном зале имени П.И.

Чайковского музыканты исполнят произведения классических и современных композиторов, проведут мастер-классы и прочитают лекции.

"Мы продолжаем традицию мировых премьер: я исполню концерт российского композитора Александра Чайковского для гитары с оркестром,

созданный специально для фестиваля, – рассказывает арт-директор "Виртуозов гитары" Артем Дервоед. – Вслед за знаменитыми

композиторами, не игравшими на гитаре (например, Родриго, Бриттен или Уолтон), Александр Чайковский создает новый репертуар для

нашего прекрасного инструмента. Этот вклад в настоящее и будущее гитары невозможно переоценить".

Отличие XIII фестиваля от предыдущих — серия бесплатных мастер-классов, где виртуозы встретятся со студентами и педагогами лучших

музыкальных институтов России. Впервые на московской площадке пройдут мастер-классы по барочной гитаре, которые проведет Шавьер

Диас-Латорре (Испания). Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции фестиваля на сайте meloman.ru, доступные

поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.



На открытии фестиваля впервые в его истории знаменитый концерт "Аранхуэс" Хоакина Родриго сыграет женщина – южнокорейская гитаристка

Кью-хи Пак. Дебютант фестиваля, мексиканец Пабло Гарибай, исполнит "Южный" концерт для гитары с оркестром Мануэля Понсе в

сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением дирижера Дамиана Иорио (Италия/Великобритания).

Впервые на фестивале прозвучит барочная гитара. Знаменитый гитарист Шавьер Диас-Латорре и перкуссионист Педро Эстеван (Испания)

представят московской публике программу "Испанские придворные песни и танцы". Уникальным событием для российского слушателя станет

выступление "Европейского гитарного квартета" в составе: Зоран Дукич (Хорватия), Павел Штайдл (Чехия), Томас Феллоу и Ринтко Диркс

(Германия). Аудитория сможет оценить сочетание звучания классической и акустической гитар, а также репертуар от Сергея Прокофьева до

Джими Хендрикса.

Специальным гостем заключительного гала-концерта фестиваля станет всемирно известный скрипач, дирижер и автор транскрипций Дмитрий

Ситковецкий (Великобритания/США). По традиции, на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления гитаристов. Гостями

гала-концерта станут Ксения Дежнева (сопрано, Россия) и дебютант фестиваля Марк Топчий (гитара, Украина), победитель 50-го

международного конкурса "Микеле Питталуга" (Алессандрия, Италия).

Концертный зал им. П.И. Чайковского

20.03 — 24.03

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