В международной экологической акции "Час Земли" 24 марта примут участие 14 столичных парков. При этом главной площадкой мероприятия станет парк "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе Мосгорпарка, российская столица участвует в акции "Час Земли" уже в десятый раз. "В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп", − рассказали в СМИ.

В частности, Парк Горького на час погасит подсветку главного входа, а в парке "Сокольники" выключат освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей, а также Собачьего, Золотого и Оленьего прудов. В Измайловском парке запланировано временное отключение подсветки большого и малого колес обозрения, входных групп и других световых элементов.

Кроме того, Парк Победы на Поклонной горе в рамках акции погасит подсветку памятных стел фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее, а Московский зоопарк и Бабушкинский парк выключат освещение входных групп.

Декоративную подсветку также отключат на территории усадьбы Воронцово, в Лианозовском парке, "Филях" и других парках города.

Отмечается, что во время проведения "Часа Земли" в кафе усадьбы Воронцово при свечах выступит гитарист.

Эпицентром акции станет площадка рядом с павильоном "Купол" в парке "Зарядье". С 19:00 24 марта там начнутся выступления диджеев и аниматоров. Посетителям вручат на память флажки и светонакопительные браслеты. Подсветку в парке выключат в 20:30.

Москва впервые присоединилась к экологической акции "Час Земли" в 2009 году, а в 2017 году жители столицы отметили этот день велопробегом и флешмобами. Тогда к акции присоединились 14 парков. Кроме того, подсветку в столице потушили около 1,7 тысячи зданий,

включая такие знаковые городские постройки, как храм Христа Спасителя, стадион в "Лужниках", дома на Новом Арбате и Тверской улице, павильоны ВДНХ.

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