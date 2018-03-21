Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отказался приравнять сожительство к официальному браку.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений слишком размыты.

"Неясно, кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений. А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью", – сказал он.

Помимо этого, по мнению Крашенинникова, это будет ограничивать права граждан, поскольку заключение официального брака подразумевает "сознательный выбор".

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли поправку в законодательство, согласно которой мужчина и женщина, прожившие вместе более пяти лет, будут признаваться мужем и женой. Опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (56 процентов) не готовы признать сожительство браком.

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