Автомагистраль

Схема движения транспорта в районе Выхино-Жулебино изменится в период с 23 по 31 марта. Это связано с временным закрытием участка

Таганско-Краснопресненской линии метро.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), схему движения изменят таким

образом, чтобы обеспечить приоритетный проезд для городского транспорта.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введут временные обособленные выделенные полосы на участках:

Рязанского проспекта − от улицы Хлобыстова до МКАД,

Лермонтовского проспекта − от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления,

улицы Саранской − от дома № 8 до улицы Генерала Кузнецова,

дублера Новорязанского шоссе − при движении из области на всем протяжении, а также при движении из центра до улицы Генерала

Кузнецова,

Новорязанского шоссе − от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления,

Волгоградского проспекта − от МКАД до улицы Зеленодольская в оба направления,

улицы Жигулевской − от выезда с ОРП до дублера Волгоградского проспекта.



Кроме того, движение автомобилей будет запрещено:

на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты (с 6:30 до 21:30 ежедневно),

на съезде с МКАД на территорию ТЦ "Садовод" и в обратном направлении,

по улице Хлобыстова от ТПУ "Выхино" до Рязанского проспекта в оба направления,

по дублеру Рязанского проспекта от дома № 105, строение 5 до улицы Хлобыстова,

по дублерам Лермонтовского проспекта на всем его протяжении в оба направления,

по Хвалынскому бульвару на всем протяжении в оба направления,

по улице Авиаконструктора Миля − от улицы Маршала Полубоярова до дома № 24 в сторону улицы Генерала Кузнецова,

по дублеру Новорязанского шоссе при движении из области − от съезда с Новорязанского шоссе до улицы Маршала Полубоярова в утренние

часы,

по дублеру Волгоградского проспекта от Есенинского бульвара до улицы Жигулевская при движении в центр,

по дублеру Волгоградского проспекта от улицы Маршала Чуйкова до улицы Зеленодольская по направлению в область,

по 4-му Вешняковскому проезду от улицы Хлобыстова до улицы Вострухина.



Также в ЦОДД уточнили, что для приоритетного проезда общественного транспорта автомобилистам запретят на остановку и стоянку на

следующих улицах:

на всем протяжении одностороннего участка ул. Вострухина,

на участке улицы Генерала Кузнецова от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля,

на улице Авиаконструктора Миля − от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова,

на улице Маршала Полубоярова − от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольная,

на Новорязанском шоссе от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления,

на улице Жигулевская от выезда с ОРП до дублера Волгоградского проспекта.



Водителей и жителей района Выхино-Жулебино также предупредили о том, что направление движения транспорта на одностороннем участке улицы Вострухина изменится. "Движение здесь будет осуществляться от улицы Паперника в сторону улицы Хлобыстова. Также запрещается правый поворот с улицы Привольная на улицы Маршала Полубоярова". − пояснили в ЦОДД. С 23 по 31 марта проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта, отметили в пресс-службе, тогда как доступ такси на эти полосы временно ограничат.

Согласно прогнозам ЦОДД, возможно осложнение транспортной ситуации на участках дорог, которые примыкают к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим водителям посоветовали, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда или пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось о том, что три станции Таганско-Краснопресненской линии метро − "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект"

− закроют для пассажиров с 24 по 30 марта включительно. Ограничения связаны со строительством Кожуховской линии. В период закрытия

участка поезда по фиолетовой ветке будут курсировать от "Планерной" до "Выхино" и обратно.

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