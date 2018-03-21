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Происшествия
Великобритания тщательнее досматривает частные самолеты
Дополнительный досмотр связан с историей отравления в Солсбери.
Лондон планирует ужесточить меры досмотра частных самолетов, на которых в страну прилетают богатые россияне.
Эти меры направлены на то, чтобы создать «более враждебную обстановку для союзников президента Путина».
Представитель премьер-министра Терезы Мэй пояснил, что усиленные проверки вводятся, чтобы в Великобританию не попадали «враждебно настроенные лица» и принадлежащие им деньги.
Отношения двух стран ухудшились после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии..
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