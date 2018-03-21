Количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года превысило 350 тысяч. 25% заказавших паспорта болельщиков – это женщины, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Половина FAN ID заказана иностранцами. Среди них больше всего граждан США. Далее в рейтинге идут представители Китая, Мексики, Колумбии, Аргентины, Перу, Германии, Бразилии и Египта.

Больше всего FAN ID заказывают болельщики в возрасте 25-34 лет (37%). Среди способов доставки паспортов за рубеж наибольшей популярностью пользуется почтовая доставка (80%).

Также FAN ID можно получить в подразделения Россотрудничества в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии, и в 165 визовых центрах VFS Global.

Паспорт болельщика – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации. FAN ID должен приобрести каждый обладатель билета на матч турнира.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте или зарегистрироваться в центре выдачи паспортов болельщика в городах проведения матчей.

Иностранные зрители смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-участниками турнира и на общественном транспорте в дни матчей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.

.