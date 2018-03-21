Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что доля доходов российских семей, идущая на обслуживание кредитов, пока некритична. Такое заявление Греф сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", – сказал Греф.

Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава банка высказал такую оценку в ответ на вопрос президента о том, насколько обоснована озабоченность экспертов ростом потребительских кредитов.

Греф добавил, что Сбербанк не видит признаков "пузыря" на российском рынке потребительского кредитования.

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