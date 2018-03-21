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Образование/Карьера

Создан сервис для формирования налоговой декларации

Создан сервис для формирования налоговой декларации

Информационный Центр Правительства Москвы 21 марта 2018г., 17:39

Онлайн-сервис разработан для оформления налогового документа в течение одного дня

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ГБУ «Малый бизнес Москвы» запускает новый сервис «Формирование налоговой декларации по УСН», который поможет бизнесу бесплатно и в кратчайшие сроки получить сформированную декларацию по УСН. Об этом сообщила пресс-служба Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.

«Благодаря сервису, предприниматель в течение суток получит грамотно заполненный налоговый документ на свой электронный почтовый ящик. Программа поможет избежать ошибок при заполнении декларации в дальнейшем. А простой и понятный в использовании интерфейс сделает процесс формирования декларации быстрым и доступным», - прокомментировал руководитель департамента Алексей Фурсин. Ознакомиться со всеми онлайн-сервисами для бизнеса можно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы»

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