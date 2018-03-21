Будем здоровы

В связи с этим эксперты порекомендовали прекратить продажи игрушки, получившей популярность в 2017 году.

Евросоюз составил список опасных товаров, куда в числе прочих попали спиннеры. Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

В докладе отмечается, что спиннеры могут навредить детям, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника.

«Проверки, проведенные в отношении некоторых образцов спиннеров, выявили проблемы, особенно с моделями, которые используют миниатюрные элементы питания», — говорится в докладе. Подобные батарейки используются для подсветки игрушки. Авторы доклада пояснили, что дети могут проглотить их, а это может привести к ожогам пищевода или кишечника. Кроме того, миниатюрные детали используются в самой конструкции спиннера. В докладе также отмечается, что в европейских странах были зафиксированы случаи, когда дети проглатывали такие детали и требовалось неотложное медицинское вмешательство.

В документе приводится пример сообщения, попавшего в систему быстрого оповещения, из Люксембурга. В нем говорится, что спиннер не соответствует стандартам безопасности ЕС, и содержится рекомендация запретить продажу таких игрушек.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держится пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Для запуска достаточно легкого касания пальцем. Вес деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение.

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