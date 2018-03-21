Экономика
Осложнения в экономических отношениях Украины и России произошли сегодня
Прекращена работа по совместной экономической программе Украина-Россия.
Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
Соответствующее постановление члены украинского правительства приняли на сегодняшнем заседании.
Как указано в пояснительной записке к принятому постановлению, российская сторона принимает меры, противоречащие заявленным в программе целям и направленные, помимо прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.
Напомним, о планах прекратить действие программы
премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил на прошлой неделе. Он
объяснил, что задача Украины — «максимально развивать собственную экономику»,
поэтому необходимо «ограничивать и ликвидировать сотрудничество с
государством-агрессором».
Программа экономического сотрудничества была подписана представителями Украины и России в Москве в июне 2011 года. Документ, который признает стороны стратегическими партнерами, признает необходимость дальнейшего развития украинско-российских связей во всех сферах экономики на взаимовыгодной и равноправной основе. Также целью программы было укрепление добрососедских отношений между Украиной и Россией.
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