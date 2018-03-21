Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.

Соответствующее постановление члены украинского правительства приняли на сегодняшнем заседании.

Как указано в пояснительной записке к принятому постановлению, российская сторона принимает меры, противоречащие заявленным в программе целям и направленные, помимо прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.

Напомним, о планах прекратить действие программы премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил на прошлой неделе. Он объяснил, что задача Украины — «максимально развивать собственную экономику», поэтому необходимо «ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором».



Программа экономического сотрудничества была подписана представителями Украины и России в Москве в июне 2011 года. Документ, который признает стороны стратегическими партнерами, признает необходимость дальнейшего развития украинско-российских связей во всех сферах экономики на взаимовыгодной и равноправной основе. Также целью программы было укрепление добрососедских отношений между Украиной и Россией.

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