СМИ узнали, что будет делать Лавров после отставки, и кто придет на его место.

Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует Владимир Путин по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.

По словам источников в МИДе, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.

Это подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

На смену Лаврову может прийти его заместитель Александр Грушко либо человек извне, например, из Администрации президента.

Предполагается, что Лавров не удалится на пенсию, а займёт почётную должность в Совете Безопасности России.

По словам близкого к Лаврову источника, он вряд ли уйдет на пенсию после отставки. Одним из вариантов продолжения работы Лаврова собеседник издания назвал Совет безопасности России.

.