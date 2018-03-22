Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери необоснованные и нелогичные.

"Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали. Итак, это была первая мысль. Во-вторых, что касается слов Владимира Владимировича. Неужели кто-то всерьез считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?" − сказал он в CМИ.

Песков напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. Если бы он действительно представлял угрозу или имел ценность для России, то его бы никто не отпустил.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери в начале марта. Ранее Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению. Предполагается, что в инциденте был использован яд "Новичок", который якобы производят в РФ. После этого из Великобритании выслали 23 российских дипломатов и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне.

В России обвинения отвергли, а также потребовали совместного расследования. Инициативу, предполагавшую получение от Великобритании материалов дела, заблокировали в СБ ООН.

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