Автомагистраль

Идет процесс проведеия мероприятий по ограничению передвижения автотранспорта в районе ул. Полбина.

Ввести режим ограничения для автомобильного вида транспорта решено с двадцать третьего марта.

Проблемы с ограничением движения продлятся до двадцатого апреля.

Причиной этих мер со стороны правительства Москвы стали технические работы в инженерных сетях.

Участок, на котором проведут инженерные работы:

ул. Полбина в районе д. 72, стр. 3

Согласно инструкции по проведению ограничительных мероприятий работы технического плана можно проводить круглосуточно в течение всего

периода времени, необходимого для благополучного завершения исследования инженерных сетей.

дата публикации: 22.03.2018

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