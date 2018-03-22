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Автомагистраль
Участок дороги в районе ул. Полбина перекроют для движения автотранспорта
До двадцатого апреля движение по ул. Полбина будет перекрыто.
Идет процесс проведеия мероприятий по ограничению передвижения автотранспорта в районе ул. Полбина.
Ввести режим ограничения для автомобильного вида транспорта решено с двадцать третьего марта.
Проблемы с ограничением движения продлятся до двадцатого апреля.
Причиной этих мер со стороны правительства Москвы стали технические работы в инженерных сетях.
Участок, на котором проведут инженерные работы:
ул. Полбина в районе д. 72, стр. 3
Согласно инструкции по проведению ограничительных мероприятий работы технического плана можно проводить круглосуточно в течение всего
периода времени, необходимого для благополучного завершения исследования инженерных сетей.
дата публикации: 22.03.2018.
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