Московская жизнь
Во флагманский офис обратился двухтысячный заявитель за услугой по регистрации транспортного средства
Флагманский офис «Мои Документы» принял двухтысячного заявителя, который воспользовался одной из государственных услуг по осуществлению регистрационных действий транспортного средства. Данная услуга впервые в России реализована в центре госуслуг и пользуется большой популярностью у жителей. В сутки сотрудники ГИБДД могут принять до 120 заявителей..
- Мне очень удобно добираться до флагманского офиса. Все быстро и комфортно – пришел и получил все, что нужно, в одном окне, - поделился Дмитрий. Это уже его второй автомобиль. И раньше, по словам посетителя, регистрация машины занимала гораздо больше времени.
Для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг Gosuslugi.ru или портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись возможна на следующий календарный день, на портале Mos.ru доступна уникальная возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.
После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, въезд со стороны Тестовской улицы), где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств. Площадка оборудована специальной эстакадой, а инспекторы ГИБДД на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.
Приветливые администраторы на входе во флагман сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди. При необходимости они помогут зарегистрироваться на порталах и выбрать удобное время для записи. Сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.
Флагманский офис – это не только более 170 государственных услуг, но и полезные сервисы, которые сделают поход в центр госуслуг еще более комфортным и приятным.
Флагманский офис «Мои Документы» работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж..
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