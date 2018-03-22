- Мне очень удобно добираться до флагманского офиса. Все быстро и комфортно – пришел и получил все, что нужно, в одном окне, - поделился Дмитрий. Это уже его второй автомобиль. И раньше, по словам посетителя, регистрация машины занимала гораздо больше времени.

Для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг Gosuslugi.ru или портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись возможна на следующий календарный день, на портале Mos.ru доступна уникальная возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.

После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, въезд со стороны Тестовской улицы), где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств. Площадка оборудована специальной эстакадой, а инспекторы ГИБДД на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.

Приветливые администраторы на входе во флагман сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди. При необходимости они помогут зарегистрироваться на порталах и выбрать удобное время для записи. Сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.

Флагманский офис – это не только более 170 государственных услуг, но и полезные сервисы, которые сделают поход в центр госуслуг еще более комфортным и приятным.

Флагманский офис «Мои Документы» работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж.

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