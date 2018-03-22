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Экономика

Кабмин определил точное значение коэффициента индексации социальных пенсий

Фото: www.flickr.com

Кабмин определил точное значение коэффициента индексации социальных пенсий

M24.ru 22 марта 2018г., 14:14

Первого апреля значение коэффициента индексации составит 1,029

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Руководство России установило значение коэффициента индексации 1,029
Такую цифру пргнозируют аналитики с первого апреля 2018 года

Кабмин опубликовал статистику изменения прожиточного минимума для РФ:

2016 - 8 081 руб
2017 – 8 315 руб

В результате сумма составила 1,029, что соответствует коэффициенту индексации

Охват населения пенсионного возраста - 3,9 миллиона, из них 3,1 млн человек получают социальные пенсии.
Процесс индексации соцпенсий будет стоить 9,6 млрд руб.

Помимо решения о коэффициенте индексации выделены дополнительные средства в размере 20 млрд руб для выплаты зарплат бюджетникам.

Состоялось распределение дотаций между субъектами РФ.

дата публикации: 22.03.2018

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