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Экономика
Кабмин определил точное значение коэффициента индексации социальных пенсий
Первого апреля значение коэффициента индексации составит 1,029.
Руководство России установило значение коэффициента
индексации 1,029
Такую цифру пргнозируют аналитики с первого апреля 2018 года
Кабмин опубликовал статистику изменения прожиточного минимума для РФ:
2016 - 8 081 руб
2017 – 8 315 руб
В результате сумма составила 1,029, что соответствует коэффициенту индексации
Охват населения пенсионного возраста - 3,9 миллиона, из них
3,1 млн человек получают социальные пенсии.
Процесс индексации соцпенсий будет стоить 9,6 млрд руб.
Помимо решения о коэффициенте индексации выделены дополнительные средства в размере 20 млрд руб для выплаты зарплат бюджетникам.
Состоялось распределение дотаций между субъектами РФ.
дата публикации: 22.03.2018.
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