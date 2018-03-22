Необычное развлечение ждет москвичей этой весной в центре города. В список мероприятий фестиваля "Пасхальный дар" включена игра в гольф. 7-15 апреля территория от Моховой ул. до станции "Площадь Революции" будет отведена для любителей этой престижной игры.



Престижный вид спорта включен в программу оргкомитетом 'Московских сезонов". В соответствии с планами организаторов фестиваля все участники имеют возможность принять участие в работе гольф-клуба, перечислив при этом пожертвования в фонд фестиваля.



Вместе с возможностью играть в гольф посетители приобретают возможность общения с различными представителями шоу-бизнеса, деятелями искусства.



Инструктаж позволит посетителям быстро ознакомиться с правилами игры и после этого они получат специальный спортивный инвентарь.



Для этих целей создан пункт проката спортивных принадлежностей.



Объем площадки предусмотрен для пяти человек, количество игроков за день не превысит двух сотен посетителей.



Тридцать восемь площадок создадутдля проведения фесьтиваля "Пасхальный дар"Манежная и Тверская площади, а также площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки.

дата публикации: 22.03.2018

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