Некоторые страны Евросоюза в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергеея Скрипаля рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

«Некоторые страны-члены рассматривают возможность отозвать национальных дипломатов и/или выслать российских», — сказал неназванный дипломат в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

По словам дипломата, в настоящее время «пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры». В их числе Польша, Франция и три балтийские страны, уточнил он. «Относительно сроков пока рано говорить. Сначала должно быть принято решение, затем — проведены национальные процедуры», — добавил источник.

Напомним, лидеры стран ЕС приняли решение отозвать для консультаций из Москвы посла сообщества в России Маркуса Эдера.

По словам дипломата, «это символический шаг со стороны Брюсселя». «Это символический, но достаточно мощный политический шаг», — отметил источник.

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