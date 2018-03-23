Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента, набрав 76,69% голосов. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68%), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).

Выборы президента России прошли 18 марта.

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