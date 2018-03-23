Одним из основных изменений стало продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, рождение которого дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Теперь материнский ка­питал можно использовать уже через два ме­сяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок мож­но на оплату детского сада и яслей, в том чис­ле частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком (необходимым условием является на­личие у организации лицензии на предостав­ление соответствующих услуг).

Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кре­дитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно га­сить средствами материнского капитала. До­жидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно.

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