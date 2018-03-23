Зампредседателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал сообщение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о 60 случаях нарушений со стороны российских спортсменов.

"Они должны предоставить какие-то доказательства, факты по каждому случаю. Если они находят нарушения, то обязаны сказать, что в крови такого-то спортсмена находится такой-то запрещенный препарат. В противном случае WADA вообще существует или только выполняет политические заказы?" – сказал он СМИ.

Газзаев также не исключил, что данная информация может быть очередным "вбросом".

Ранее глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что было обнаружено более чем 60 нарушений антидопинговых правил российскими ателтами. Данную информацию агентство передало международным федерациям.

Юнгер также отметил, что в сложившейся ситуации могут возникнуть проблемы юридического характера, так как из-за нарушения порядка хранения у WADA есть только копии допинг-проб. Федерации должны сообщить, что они проделали определенные шаги, прежде чем отказываться от разбирательств. Если этого не произойдет, WADA может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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