Для открытия новых центров были подобраны комфортные помещения рядом с остановками наземного транспорта. Центр госуслуг района Нахимовский располагается в здании торгового центра «Зиг Заг» – теперь оформление важных документов можно совместить с походом по магазинам.

В опросе проекта «Активный гражданин» 75% участников, которые посещают или планируют обращаться в центр госуслуг района Дмитровский, поддержали этот адрес. За новый адрес центра госуслуг района Котловка проголосовало 73% активных граждан, планирующих пользоваться этим центром.

В комфортных центрах приветливые администраторы проконсультируют по необходимому пакету документов и выдадут талон электронной очереди, а универсальные специалисты качественно и быстро предоставляют жителям более 170 государственных услуг. Фасады центров оснащены узнаваемыми вывесками – вы точно не заблудитесь и не пройдете мимо. Навигация внутри самих зданий подскажет вам, как провести визит в центр госуслуг с максимальной пользой и комфортом. Как и во всех наших центрах, в центрах госуслуг районов Дмитровский и Котловка вы можете не только обратиться за госуслугой, но и воспользоваться дополнительными сервисами. В центре вы найдете копировальный аппарат, фотокабину, автоматы с напитками и закусками, стенды со свежей прессой и полки с книгами. Не забывайте также про бесплатный Wi-Fi, чашку кофе за ожидание и детский уголок.

В настоящий момент «Мои Документы» открыты во всех 125 районах столицы и двух районах Новой Москвы. Все центры госуслуг работают с 8 утра до 8 вечера, а флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера семь дней в неделю без перерывов и выходных.

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