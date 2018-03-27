Владимир Путин прибыл в Кемерово, где возложил цветы у мемориала в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Президент положил букет роз рядом с другими цветами и мягкими игрушками, которые принесли жители города. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло глава государства осмотрел фасад сгоревшего здания.

Также Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в торговом центре. В качестве причин трагедии президент назвал халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – отметил глава государства.

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате трагедии погибли 64 человека. С начала пожара за помощью в медицинские учреждения обратились 44 пострадавших. Из них 11 человек остаются в стационаре.

По последним данным, опознаны 25 жертв пожара, среди которых 13 детей. На утро 27 марта назначена генетическая экспертиза останков, которые невозможно опознать.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово была направлена следственная группа из Москвы.

По версии СК, пожарные выходы в сгоревшем в торговом центре были заблокированы, следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Траур по погибшим продлится три дня – с 27 по 29 марта.

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" находится в центральной части города – на проспекте Ленина, дом 35. Ранее на месте здания располагался Кемеровский кондитерский комбинат (ККК), который был снесен в 2007 году. Первая очередь ТЦ была открыта в сентябре 2009 года, в полном объеме центр заработал в ноябре 2013 года.

Площадь здания составляет 18,9 тысячи квадратных метров. В ТРЦ располагалось около 14 магазинов, отделение банка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два – на 143 места каждый), парковка на 250 машино-мест,

автомойка, сауна, игровая комната, бассейн.

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