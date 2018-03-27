Политика
Комментарии по поводу высылки русских дипломатов поступили от Небензя
Постпред России высказал свое мнение относительно процедуры высылки сотрудников дипломатической миссии РФ при ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США российских дипломатов, в том числе сотрудников постпредства при всемирной организации.
Дипломат пояснил, что "сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации". Таким образом, по словам Небензи, высылку сотрудников постпредства при ООН "можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания".
Дипломат напомнил о Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашении между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года, которые регламентируют статус персонала постпредств на территории США.
Решение США российский дипломат назвал "ударом по нашему представительству". Вместе с тем, Небензя не исключил ответных шагов. Он также допустил, что западные страны приняли решение о высылке российских дипломатов до отравления в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других стран заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Российская сторона это категорически отрицает.
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Комментарии по поводу высылки русских дипломатов поступили от Небензя.
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