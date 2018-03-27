Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США российских дипломатов, в том числе сотрудников постпредства при всемирной организации.

Дипломат пояснил, что "сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации". Таким образом, по словам Небензи, высылку сотрудников постпредства при ООН "можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания".

Дипломат напомнил о Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашении между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года, которые регламентируют статус персонала постпредств на территории США.

Решение США российский дипломат назвал "ударом по нашему представительству". Вместе с тем, Небензя не исключил ответных шагов. Он также допустил, что западные страны приняли решение о высылке российских дипломатов до отравления в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других стран заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Российская сторона это категорически отрицает.

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Комментарии по поводу высылки русских дипломатов поступили от Небензя

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